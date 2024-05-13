Konferans Ligi finalini Artur Soares Dias yönetecek

13 May 2024 19:18 - Güncelleme : 13 May 2024 19:20

Yunan ekibi Olympiacos ile İtalyan Fiorentina 29 Mayıs Çarşamba günü AEK Arena'da karşı karşıya gelecek.

2023-2024 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini yönetecek hakemler açıklandı.

KONFERANS LİGİ FİNALDE DİAS DÜDÜK ÇALACAK

Zorlu karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias düdük çalacak.

Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Glenn Nyberg olacak. VAR koltuğunda Tiago Martins, AVAR'da Christian Dingert görev alacak.

39 yaşındaki Dias, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada görev yaptı.