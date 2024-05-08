Konferans Ligi'nde ilk finalist belli oldu

08 May 2024 21:40 - Güncelleme : 08 May 2024 21:48

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile Fiorentina yarı final rövanş maçında karşılaştı.

İlk maçı 3-2 kazanan Fiorentina deplasmanda 1-1 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu. Belçika ekibini golünü Vanaken atarken Fiorentina'ya turu getiren golü 85. dakikada penaltıdan Beltran kaydetti.

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Yarı finalin diğer eşleşmesinde Olympiakos ile Aston Villa karşılaşacak. İlk mücadeleyi Yunan ekibi deplasmanda 4-2 kazanmıştı. Turu geçen taraf finalde Fiorentina ile karşılaşacak.

ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE

Fiorentina geçtiğimiz sezon da Konferans Ligi'nde finale yükselmişti. İtalyan ekibi finalde West Ham United'a kaybetmişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı 29 Mayıs günü AEK Arena'da oynanacak.