Konyaspor eski futbolcusu Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı!

16 Temmuz 2024 18:02 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 18:08

Konyaspor eski futbolcusu Marko Jevtovic'i renklerine bağladı.

"İKİNCİ EVİM"

Sırp ortasaha Marko Jetovic yaptığı açıklamada "Konya benim ikinci evim diyebilirim. Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edinmiştim. Tekrar Konya'da ve Konyaspor'da olduğum için inanın çok mutluyum. Bu güzel ailenin yeniden bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Hep birlikte yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Konyaspor'un güzel ve ateşleyici bir taraftarı var. Bunu yakından bilen birisiyim. En kısa zamanda onların karşısına çıkmak istiyorum. Onların desteğiyle büyük zaferler elde edeceğimize inanıyorum." dedi

2018-19 sezonunda Konyaspor'a transfer olan Jevtovic, yeşil beyazlı ekipte geçirdiği üç sezonun ardından Katar takımı Al Ahli'nin yolunu tutmuştu.

SEZON KARNESİ

2022 yazında ise Gaziantep FK'ye transfer olan Jevtovic, geçen sezon 34 maçta forma giyen Jevtovic 3 gol attı.