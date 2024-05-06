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Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Almanya'dan... Şampiyonluk iddiası için kritik viraj

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
06 May 2024 13:36 - Güncelleme : 06 May 2024 13:49
Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Almanya&#039;dan... Şampiyonluk iddiası için kritik viraj

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de bu akşam Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın video yardımcı hakemi açıklandı. MHK maça Alman Daniel Schlager'i atadı

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına çok önemli virajlardan birine giren Fenerbahçe, bu akşam Konyaspor'a konuk oluyor. Maça saatler kala merak beklenen video yardımcı hakemin (VAR) kim olacağı sorusu cevap buldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Konyaspor - Fenerbahçe maçında Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager, VAR hakemi olarak görev yapacak.

MAÇIN DÜDÜĞÜ BAHATTİN ŞİMŞEK'TE

Karşılaşmanın AVAR görevini ise Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak 3'lüsü üstlenecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçta Bahattin Şimşek düdük çalarken, Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Şeker.

Diğer yandan Süper Lig'de bu akşam oynanacak Antalyaspor - Pendikspor maçında ise VAR hakemliğini Koray Gençerler üstlenecek.

Kaynak: tgrthaber.com
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