Konyaspor - Galatasaray canlı maç anlatımı
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Galatasaray, Konyaspor deplasmanında puan arıyor.
Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında Konyaspor evinde Galatasaray'ı misafir ediyor.
1' Maç başladı
4' Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına Barış Alper Yılmaz hareketlendi. Slowik'in kalesini terk ettiği pozisyonda Adil Demirbağ topu riske girmeden kornere gönderdi.
11' Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Gabriel Sara ortasını yaptı. Gabriel Sara'nın ortaladığı topa Barış Alper Yılmaz vurdu. Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
14' Barış Alper Yılmaz sağ kanatta topla buluştuktan sonra Dries Mertens'e pasını aktardı. Dries Mertens'in gelişine yaptığı aşırtma vuruşta Slowik topu son anda kornere çeldi.
16' Lucas Torreira savunmanın arkasına koşu gösteren Barış Alper Yılmaz'a pasını aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın dokunamadığı meşin yuvarlak Slowik'te kaldı.
27' Guilherme sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Lucas Torreira'nın ön direkteki ters vuruşunda top kornere gitti.