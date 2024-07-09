Konyaspor, Steven Nzonzi'ye veda etti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 10:10 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:13
Konyaspor, sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'ye veda etti.
Konyaspor, 2023-2024 sezonunda transfer olan ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Fransız orta saha Steven Nzonzi ile yollarını ayırdı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Nzonzi'nin sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
36 MAÇTA 4 GOL
Yeşil-beyazlı formayla geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Steven Nzonzi, 4 gol attı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı