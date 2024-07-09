Konyaspor, Steven Nzonzi'ye veda etti

09 Temmuz 2024 10:10 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:13

Konyaspor, 2023-2024 sezonunda transfer olan ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Fransız orta saha Steven Nzonzi ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Nzonzi'nin sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

36 MAÇTA 4 GOL

Yeşil-beyazlı formayla geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Steven Nzonzi, 4 gol attı.