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Konyaspor, Tunahan Taşçı'yı kadrosuna kattı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 18:49 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 18:59
Konyaspor, Tunahan Taşçı&#039;yı kadrosuna kattı!

Süper Lig takımı Konyaspor, kanat oyuncusu Tunahan Taşçı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre Hollanda'da futbola başlayan, Türkiye 17 ve 19 yaş altı takımlarıyla Fortuna Sittard ve MVV Maastricht kulüplerinde forma giyen Tunahan Taşçı'yı renklerine bağladı.

Konyaspor Müzesi'ndeki imza törenine yeşil beyazlı kulübün futbol şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik katıldı.

SEZON KARNESİ

Geçen sezonu MVV Maastricht'te geçiren Tunahan Taşçı, 23 maçta forma giyerken 6 gol atıp 3 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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