Konyaspor'da Omerovic dönemi resmen sonlandı!

29 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:07

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da, Bosna-Hersekli teknik adam Fahrudin Omerovic dönemi sona erdi.

Ligin 34. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve takımın küme düşme hattına olan yakınlığından dolayı yeşil-beyazlı ekip, ligin bitimine 4 hafta kala Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırma kararı aldı.

KONYASPOR AYRILIĞINI RESMEN DUYURDU

Konya ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

14 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Hakan Keleş'in yerine göreve gelen Omerovic, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 14 lig maçında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 17 puan elde etti. Bu maçlarda 16 gol atan yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.

OMEROVİC'İN YERİNE ALİ ÇAMDALI

Ayrıca Fahrudin Omerovic'ten boşalan görev için Konyaspor Sportif Direktörü Ali Çamdanlı’nın en büyük aday olduğu öğrenildi.