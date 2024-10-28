Konyaspor'da Volkan Demirel sesleri!

28 Ekim 2024 17:49 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:52

Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor, teknik direktörü Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Kulislerde Volkan Demirel ismi geçiyor.

Ruud Van Nistelrooy, Manchester United'dan önce PSV Eindhoven'da teknik direktörlük yaptı

Ruud Van Nistelrooy, Manchester United'dan önce PSV Eindhoven'da teknik direktörlük yaptı

Geçen sezon Hatayspor'dan ayrılan Volkan Demirel​ için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Süper Lig takımı Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

Sports Digitale'de yer alan habere göre Konyaspor​'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL BİLMECESİ

Konyaspor, Teknik Direktör konusunda Volkan Demirel ve Recep Uçar​'ı adaylar listesine ekledi. Görüşmelerin resmiyete dönmesi bekleniyor.

KARİYERİNDE İKİ TAKIM VAR

42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Recep Uçar ise son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı.