Konyaspor’dan çifte transfer! İmza için geliyorlar
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:33
Konyaspor, Karabağ'dan hücum oyuncusu Hamidou Keyta ile AZ Alkmaar'dan Hollandalı savunmacı Riechedly Bazoer'la anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Yeşil-beyazlılar, Azerbeycan ekibi Karabağ'dan Fransız hücum oyuncusu Hamidou Keyta ile AZ Alkmaar'dan Hollandalı savunmacı Riechedly Bazoer'la 2 yıllığına anlaşma sağladı.
KEYTA GECE, BAZOER İSE YARIN GELECEK
Fransız golcü Hamidou Keyta’nın gece saatlerinde, Riechedly Bazoer'nın ise yarın Konya’ya geleceği ve sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Transferlerle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Toprağı bol olsunnnn