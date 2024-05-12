Konyaspor'dan kritik galibiyet!

12 May 2024 21:17 - Güncelleme : 12 May 2024 21:18

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Yılport Samsunspor'u konuk etti. Düşme hattında yer alan Konyaspor zorlu maçtan 3-0 galip ayrılarak kritik bir üç puanın sahibi oldu.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller Cikalleshi, Guilherme ve Nzonzi'den geldi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 40'a yükselterek 14. sıraya tırmandı. Samsunspor ise 42 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cikhalleshi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

20. dakikada Konyaspor öne geçti. N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen N'zonzi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

23. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün dışarıya çıkardığı pozisyonda Guilherme, gelişine bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

38. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ortasında topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Cikalleshi'nin pasında sol kantta topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

64. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası içerisindeki sert şutunda, Konyaspor defansı topu kale çizgisinden çıkardı.

67. dakikada sol kanattan Fofana'nın ortasında yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma, TÜMOSAN Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.