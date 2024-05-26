Krallar Galatasaray'dan! Icardi gol kralı olurken Mertens asist kralı oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 21:56 - Güncelleme : 26 May 2024 22:00
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sezonu şampiyonlukla tamamladı. Sarı-kırmızılarda Mauro Icardi gol kralı, Dries Mertens ise asist kralı oldu.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-kırmızılılarda Arjantinli Icardi gol kralı, Belçikalı Mertens, sezonu asist kralı olarak tamamladı.
Icardi bu sezon Süper Lig'de 34 maçta 25 gol 8 asist ile oynadı.
Mertens, bu sezon Süper Lig'de 36 maça çıkarken 9 gol ve 16 asist kaydetti.
GOL KRALI ICARDİ OLDU
Süper Lig'de 2023/24 sezonunun gol krallığı şöyle
- Mauro Icardi - 25
- Edin Dzeko - 21
- Mame Thiam - 18
- Rey Manaj - 18
- Krzysztof Piatek - 17
- Adam Buksa - 16
MERTENS 16 ASİST YAPARAK LİDER OLDU
Süper Lig'de 2023/24 sezonunun asist krallığı şöyle:
- Dries Mertens - 16
- Haris Hajradinovic - 14
- Dusan Tadic - 14
- Deniz Türüç - 12
- Sebastian Szymanski - 11
- Edin Visca - 10
Kaynak: tgrthaber.com.tr