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Krallar Galatasaray'dan! Icardi gol kralı olurken Mertens asist kralı oldu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 21:56 - Güncelleme : 26 May 2024 22:00
Krallar Galatasaray&#039;dan! Icardi gol kralı olurken Mertens asist kralı oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sezonu şampiyonlukla tamamladı. Sarı-kırmızılarda Mauro Icardi gol kralı, Dries Mertens ise asist kralı oldu.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli Icardi gol kralı, Belçikalı Mertens, sezonu asist kralı olarak tamamladı.

Icardi bu sezon Süper Lig'de 34 maçta 25 gol 8 asist ile oynadı.

Mertens, bu sezon Süper Lig'de 36 maça çıkarken 9 gol ve 16 asist kaydetti.

GOL KRALI ICARDİ OLDU

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun gol krallığı şöyle

  • Mauro Icardi - 25
  • Edin Dzeko - 21
  • Mame Thiam - 18
  • Rey Manaj - 18
  • Krzysztof Piatek - 17
  • Adam Buksa - 16

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MERTENS 16 ASİST YAPARAK LİDER OLDU

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun asist krallığı şöyle:

  • Dries Mertens - 16
  • Haris Hajradinovic - 14
  • Dusan Tadic - 14
  • Deniz Türüç - 12
  • Sebastian Szymanski - 11
  • Edin Visca - 10

Krallar Galatasaray'dan! Icardi gol kralı olurken Mertens asist kralı oldu - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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