Kritik maç öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 17:29 - Güncelleme : 26 May 2024 17:32
TFF 2. Lig play-off maçında Kastamonuspor ile karşılaşacak Iğdır FK'nin takım otobüsü saldırıya uğradı. Kulüpten yapılan açıklamada kaleci Altan Polat'ın kafasından yaralandığı ifade edildi.
TFF 2. Lig play-off karşılaşmasında Kastamonuspor, Iğdır FK'yi konuk edecek. Kritik maç öncesinde Iğdır FK otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu.
IĞDIR FK: "KALECİMİZ KAFASINDAN YARALANDI"
Iğdır FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın otobüsü Konaklayacağı otele gelirken yol güzergahında Kastamonu taraftarı tarafından taşlandı! Kalecimiz Altan Polat kafasından yaralandı. Gerekli şikayet adlı mercilere yapılmıştır." ifadelerin yer verildi.
Iğdır FK'nın açıklaması şu şekilde:
Kaynak: tgrthaber.com.tr