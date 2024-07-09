Kupa Amerika'da Arjantin ve Kanada yarı finalde karşılaşıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 17:57 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 18:10
Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Kupa Amerika yarı final maçında Kanada ile finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.
Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da yarı finalin ilk maçında Arjantin ile Kanada sahne alacak.
MetLife Stadyumunda oynanacak maçı Şilili hakem Piero Maza yönetecek.
Mücadeleyi kazanan takım, Uruguay-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Kaynak: tgrthaber.com