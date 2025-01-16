Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal! Seri 11 maça çıktı
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Arsenal 2-1 kazanırken yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Tottenham Emirates'te kozlarını paylaştı. Tottenham, Heung-min Son'un golüyle 25. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi 40. dakikada eşitlik golünü buldu. Declan Rice'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Gabriel kafayla dokunurken Solanke'ye çarpan top filelerle buluştu. Bu golden 4 dakika sonra Leandro Trossard topu ağlara gönderdi ve Arsenal soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle girdi.
Karşılıklı ataklarla geçilen 2. yarıda gol sesi çıkmazken Mikel Arteta'nın öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Arsenal bu sonuçla puanını 43'e yükseltti ve lider Liverpool'un puan kaybı yaşadığı haftada farkı 4'e indirdi. Tottenham ise 24 puanda kaldı.
Kırmızı-beyazlılar bir sonraki hafta Aston Villa'yı konuk edecek, Tottenham ise Everton ile deplasmanda karşılaşacak.