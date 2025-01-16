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Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal! Seri 11 maça çıktı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 02:26 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 01:44
Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal! Seri 11 maça çıktı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Arsenal 2-1 kazanırken yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Premier Lig​'in 21. haftasında Arsenal ile Tottenham​ Emirates'te kozlarını paylaştı. Tottenham, Heung-min Son'un golüyle 25. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi 40. dakikada eşitlik golünü buldu. Declan Rice'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Gabriel kafayla dokunurken Solanke'ye çarpan top filelerle buluştu. Bu golden 4 dakika sonra Leandro Trossard topu ağlara gönderdi ve Arsenal​ soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle girdi.

Karşılıklı ataklarla geçilen 2. yarıda gol sesi çıkmazken Mikel Arteta'nın öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal! Seri 11 maça çıktı - 1. Resim

Arsenal bu sonuçla puanını 43'e yükseltti ve lider Liverpool'un puan kaybı yaşadığı haftada farkı 4'e indirdi. Tottenham ise 24 puanda kaldı.

Kırmızı-beyazlılar bir sonraki hafta Aston Villa'yı konuk edecek, Tottenham ise Everton ile deplasmanda karşılaşacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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