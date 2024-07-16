Kylian Mbappe çocukluk hayaline kavuştu: Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:26
İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe için imza töreni düzenledi. Genç golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Real Madrid, uzun yıllardır uğraş verdi Kylian Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı.
İspanyol devi yıldız oyuncu için stadyumda dev bir imza töreni düzenledi.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.
308 MAÇTA 256 GOL-108 ASİST
Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.
Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 180 milyon euro civarında gösteriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı