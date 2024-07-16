Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Kylian Mbappe çocukluk hayaline kavuştu: Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Kylian Mbappe çocukluk hayaline kavuştu: Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:26
Kylian Mbappe çocukluk hayaline kavuştu: Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe için imza töreni düzenledi. Genç golcü ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Real Madrid, uzun yıllardır uğraş verdi Kylian Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı.

İspanyol devi yıldız oyuncu için stadyumda dev bir imza töreni düzenledi.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.

308 MAÇTA 256 GOL-108 ASİST

Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 180 milyon euro civarında gösteriliyor.

Kylian Mbappe çocukluk hayaline kavuştu: Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...