Kylian Mbappe'den EURO 2024 itirafı: "İyi değildim"

10 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:42

Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, EURO 2024'te İspanya'ya yenildikleri maçın ardından konuştu.

"İYİ DEĞİLDİM"

Turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "EURO 2024 benim için iyi değildi. Futbolda ya iyisinizdir ya da değilsinizdir. Ben iyi değildim. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

Tatile çıkacağını söyleyen Kylian Mbappe, "İyi dinleneceğim ve bana çok iyi gelecek. Sonra yeni bir döneme başlamak için hazırlanacağım. Yapacak çok şey var" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'in turnuva öncesi transferini açıkladığı Kylian Mbappe için gelecek hafta imza töreni düzenlemesi bekleniyor.