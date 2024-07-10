Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı tarih belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 18:18 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 18:26
Fransız golcü Kylian Mbappe'nin, Fransa Milli Takımının İspanya'ya kaybederek EURO 2024'e veda etmesinin ardından Real Madrid'e imza atacağı tarih netleşti.
EURO 2024'te Fransa'nın İspanya'ya elenmesi sonrası Real Madrid, Kylian Mbappe'sine kavuşuyor.
İMZA 16 TEMMUZ'DA
Kulübün yaptığı açıklamada, Kylian Mbappe için 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.
9 NUMARAYI GİYECEK
Açıklamanın devamında Fransız yıldızın kendisini Real Madrid'e 5 yıllığına bağlayacak sözleşmeye imza attıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı ifade edildi. Mbappe, Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: tgrthaber.com