Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 23:57 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 23:59
İspanya'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, adını turnuva tarihine yazdırmayı başardı.
EURO 2024'te İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında sahaya çıkan Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal, tarihe geçti.
Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı.
13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekorun yeni sahibi oldu.
Kaynak: tgrthaber.com