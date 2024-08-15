Lamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

15 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:43

EURO 2024'te İspanya formasıyla şampiyonluk yaşayan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası otoparkta bıçaklı saldırıya uğradı.

DURUMU AĞIR!

İspanya'nın Matora kentinde saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan baba Mounir Nasraoui'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İspanyol basınından Relevo ve Mundo Deportivo, Nasraoui'nin hastanede kalmaya devam ettiğini ancak 'tehlikeli bir durumun olmadığını' yazdı.

TARTIŞMANIN NEDEN ÇIKTIĞI BELİRSİZ

Lamine Yamal'ın babasının bıçaklanmadan sadece birkaç saat önce komşularıyla tartıştığı ve Mounir Nasraoui ile komşuları arasındaki tartışmanın, 'Balkondan kendisine su atılması' sonrasında çıktığı öne sürüldü.

La Vanguardia'nın haberine göre ise yerel sakinler Nasraoui'nin köpeğini gezdirirken bazı kişilerle tartıştığını iddia etti. Anlaşmazlığın daha sonra Nasraoui'nin defalarca bıçaklandığı bir kavgaya yol açtığı ifade ediliyor.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

El Mundo'nun haberine göre; İspanyol polisi meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri üç kişiyi cinayete teşebbüsle suçlayarak tutukladı.