Lazio hazırlık maçında gol yağdırdı! 23-0
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 13:23 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:40
İtalya Serie A ekibi Lazio, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında CS Auronzo’yu 23-0 mağlup etti.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren İtalyan temsilcisi Lazio, hazırlık maçında CS CS Auronzo ile karşı karşıya geldi.
23 GOL ATTILAR!
Lazio, rakibini gol yağmuruna tutarken, sahadan 23-0 galip ayrıldı.
Maçın gollerini Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (3), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2) kaydetti.
ESKİ HATAYSPORLU DELE-BASHİRU DE BOŞ GEÇMEDİ
Lazio'nun kısa süre önce Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Fisayo Dele-Bashiru, maçta iki gol attı.
2014 yılında da Lazio, aynı rakibiyle maç yapmış ve sahadan 14-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com