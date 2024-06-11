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Lazio'da yeni dönem! Takımın başına Marco Baroni geçti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 Haziran 2024 23:11 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 23:13
Lazio&#039;da yeni dönem! Takımın başına Marco Baroni geçti

Lazio, teknik direktörlük görevine Marco Baroni'yi getirdi.

Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile yollarını ayıran İtalyan kulüp Lazio, teknik direktörlük görevine Marco Baroni'yi getirdi.

İtalyan ekibi, Baroni ile "çok yıllı" sözleşme imzaladığını duyurdu.

Baroni görevine 1 Temmuz'da başlayacak.

60 yaşındaki teknik direktör daha önce Hellas Verona, Lecce, Reggina, Benevento gibi takımları çalıştırdı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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