Leo Dubois Galatasaray'a geri döndü: Ayrılık resmen açıklandı!

27 May 2024 15:16 - Güncelleme : 27 May 2024 15:21

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 6-2'lik Adana Demirspor galibiyetiyle 4. sırada tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan RAMS Başakşehir'de, Fransız futbolcu Leo Dubois ile yollar ayrıldı.

Turuncu lacivertliler, Dubois'yı sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

BAŞAKŞEHİR VEDA ETTİ

Başakşehir, kiralık sözleşmesi sona eren Fransız sağ bekin ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında sezon başından bu yana başarıyla oynayan Leo Dubois'in kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Fransız futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A DÖNDÜ

Leo Dubois, Başakşehir formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol atarken 7 de asist yaptı.

Galatasaray'a geri dönen 29 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fransız sağ bekin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında gösteriliyor.