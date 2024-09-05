Leo Dubois, İstanbul ekibine imza atıyor!

05 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:00

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Leo Dubois'in yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşmaya vardı. EYÜPSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLADI TRT Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaştıklarını açıklarken "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. Yarın imzaları atacağız." ifadelerini kullandı. İLK YILINDA 31 MAÇTA FORMA GİYDİ Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan Fransız sağ bek, sarı-kırmızı formayla ilk yılında 25 resmi maçta görev alıp bir gol attı. GEÇEN SEZON BAŞAKŞEHİR'E KİRALANDI Geçen sezon 3 karşılaşmada görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir'e kiralanan Dubois, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı bir maçın yanı sıra Süper Lig'deki 2 karşılaşmada şans buldu. İlgili Haberler Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı! Galatasaray'a kötü haber: Rabiot için kesenin ağzını açtı ama annesini ikna edemedi!