Leo Dubois, İstanbul ekibine imza atıyor!
Galatasaray ile olan sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Leo Dubois'in yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşmaya vardı.
EYÜPSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLADI
TRT Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaştıklarını açıklarken "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. Yarın imzaları atacağız." ifadelerini kullandı.
İLK YILINDA 31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan Fransız sağ bek, sarı-kırmızı formayla ilk yılında 25 resmi maçta görev alıp bir gol attı.
GEÇEN SEZON BAŞAKŞEHİR'E KİRALANDI
Geçen sezon 3 karşılaşmada görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir'e kiralanan Dubois, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı bir maçın yanı sıra Süper Lig'deki 2 karşılaşmada şans buldu.