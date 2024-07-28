Leon Goretzka Galatasaray'ın transfer teklifine cevap verdi

28 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:51

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Zenit'ten Wendel ve Manchester United'dan Scott McTominay ile görüşmelerini sürdürürken, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka'yı da yeniden gündemine aldı.

Goretzka ile temasa geçen sarı kırmızılı yönetim, transfer için nabız yokladı. Galatasaray'ın transfer teklifine ise Alman futbolcudan cevap geldi.

15 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE İSTEDİ

Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin iddiasına göre; Goretzka menajeri aracılığıyla Galatasaray'dan 15 Ağustos'a kadar süre istedi. Bu tarihe kadar Bavyera ekibinin bir orta saha transferi bitirmesi ya da Goretzka'ya Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif gelmesi beklenecek.

TRANSFER İÇİN KOLAYLIK İSTEYECEK

29 yaşındaki oyuncu, şartlara göre Galatasaray'a transfer olması adına Bundesliga ekibinden kolaylık talep edecek.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Goretzka'nın market değeri 30 milyon Euro. Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 42 maça çıkan Goretzka, 6 gol 11 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Leon Goretzka, geçen sene Almanya milli takımının Türkiye ile yapacağı hazırlık maçı öncesi yaptığı açıklamada, Galatasaray taraftarına övgüler yağdırmıştı. Sarı kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferi unutamayan Alman yıldız, "Galatasaray maçında atmosferi deneyimledik. Türk taraftarların takımlarını desteklemesi son derece etkileyici. Stadyum bir anda kazana dönüşüyor" ifadelerini kullanmıştı.