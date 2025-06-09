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 | Suat Vilgen

Lewandowski isyan bayrağı açtı! 'O teknik direktörken asla oynamam'

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, "O teknik direktörken oynamayacağım" diyerek Michal Probierz yönetimindeki Polonya Milli Takımı formasına vedasını açıkladı. Kararın arkasındaki sebep de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Lewandowski isyan bayrağı açtı! 'O teknik direktörken asla oynamam'
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 13:19

Polonya Milli Takıamı'nda Robert Lewandowski krizi gittikçe büyüyor. Geçtiğimiz günlerde, takım kaptanlığı görevi Piotr Zielinski’ye devredilen Lewandowski, bu kararın ardından sosyal medya hesabından isyan bayrağı açtı. Lewandoowski açıklamasında “Şartlar ve teknik direktöre olan güvenin kaybı göz önünde bulundurularak, o takımın başında olduğu sürece Polonya forması giymekten vazgeçiyorum. Umuyorum ki dünyanın en iyi taraftarı için tekrar oynama şansım olur” ifadelerine yer verdi.

Lewandowski isyan bayrağı açtı! 'O teknik direktörken asla oynamam'

YAŞAYAN EFSANE AMA!..

Lewandowski, 158 kez milli formayı giyip 85 golle Polonya tarihinin en golcü futbolcusu. Aynı zamanda 2014’ten bu yana kaptanlık görevini yürütüyordu. Ancak Michal Probierz'in göreve gelmesi (2023) sonrası geçen haziran ayında kaptanlık bayrağı Zielinski'ye devredilmiş

SON İKİ MAÇA ÇIKMADI

Özellikle sık futbol turnuvalarının ardından gelen yoğun maç temposuyla mental ve fiziksel yorgunluk yaşayan Lewandowski, bu nedenle Haziran ayındaki Moldova hazırlık maçı ve Finlandiya soru karşılaşmalarına katılmamıştı. Ancak maçlarda tribünde yer alarak Kamil Grosicki'nin milli forma ile veda törenine katıldı.

Lewandowski isyan bayrağı açtı! 'O teknik direktörken asla oynamam'
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GÖZLER PROBIERZ'İN ÜZERİNDE

Polonya Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre kaptanlık değişikliği kararını doğrularken, teknik direktör Probierz bu hamleyi "oyuncuya, takım arkadaşına ve teknik ekibe birebir açıkladım" sözleriyle savundu. Probierz’in gelecek hafta milli takım kampı öncesinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Polonya, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde henüz kayıpsız ilerliyor. Finlandiya ile karşılaşmaya hazırlanan takımda Lewandowski’nin yokluğu açık bir yara olarak yer alıyor.

ETİKETLER
#robert lewandowski
#Polonya Milli Takımı
#Futbol
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