Lille - Fenerbahçe canlı maç anlatımı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Lille karşısında tur için sahaya çıkıyor.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
11'LER
Lille: Chevalier, Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier, André, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, Haraldsson, David
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Lille 1-0 Fenerbahçe
1' Maç başladı
6' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasında pasla buluşan Edin Dzeko'nun şutunda top yandan auta gitti.
13' Thiago Santos sağ kanattan açtığı orta Oosterwolde'nin sırtına çarparak top filelerimize gelerek Lille'i 1-0 öne geçirdi.
27' Angel Gomes'in uzaktan gelişine vuruşunda Dominik Livakovic araya girdi. Dominik Livakovic bu pozisyonda rakibine gol izni vermedi.
36' Lille sağ kanattan Cabella ile serbest vuruş kullandı. Arka direkte yapılan kafa vuruşunda Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic son anda araya girdi.
44' Lille'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Jonathan David arka direkte bomboş durumda topla buluştu. Jonathan David'in vuruşunda meşin yuvarlak çok az farkla auta gitti.
45' İlk yarı sona erdi
46' İkinci yarı başladı