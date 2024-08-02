Lille maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalıştı

02 Ağustos 2024 14:15 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:21

Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! Şampiyonlar Ligi detayı

Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! Şampiyonlar Ligi detayı

Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

YENİ TRANSFER EN-NESYRİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR YARIN SÜRECEK

Sarı-lacivertliler, LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda karşılaşacak.