Lille'den Fenerbahçe'ye Mauro Icardi göndermesi!
Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'ye konuk olacak Lille, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşılan İstanbul temalı videoda Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının tercih edilmesi sosyal medyada gündem olurken sarı-lacivertli taraftarları da kızdırdı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Fransız ekibi Lille ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi Lille cephesinden üst üste paylaşımlar geldi. İlk olarak İstanbul'dan çeşitli görseller paylaşan Fransız ekibi, yaptığı paylaşıma "Fırtına öncesi sessizlik" notunu düştü.
FENERBAHÇE'YE MAURO ICARDI GÖNDERMESİ!
Maça saatler kala yapılan yapılan son paylaşım dikkat çekti.
Lille'in resmi Instagram hesabından İstanbul'u tanıtan paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı kullanıldı.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ!
Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşımın ardından Fransız ekibine yoğun tepki gösterdi.
TURU GEÇEN TARAF BU AKŞAM BELLİ OLACAK
Lille, sahasında oynadığı ilk maçta temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti.
Fenerbahçe ile Lille arasında bugün Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE İKİ FARKLI KAZANIRSA TUR ATLAYACAK
Temsilcimiz Fenerbahçe, maçı iki farkla kazanması halinde tur atlayacak. Tek farklı galibiyette ise maç uzayacak.
Beraberlik ya da Lille'in kazanması halinde turu geçen taraf Fransız ekibi olacak.