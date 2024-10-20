Lionel Messi durdurulamıyor! 11 dakikada hat-trick

20 Ekim 2024 20:35 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 20:36

ABD'de Inter Miami forması giyen Lionel Messi, MLS'e damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız sadece 11 dakikada hat-trick yapmayı başardı.

MLS​'in 37. haftasında kadrosunda Lionel Messi​, Luis Suarez​, Jordi Alba ve Sergio Busquets gibi yıldızları bulunduran Inter Miami​, New England Revolution'ı konuk etti.

Inter Miami mücadeleyi 6-2 kazanırken Lionel Messi maça damgasını vurdu.

11 DAKİKADA HAT-TRİCK

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 40 ile 43. dakikalarda Luis Suarez, 58. dakikada Benjamin Cremaschi ve 78, 81 ile 89. dakikalarda Lionel Messi attı. Arjantinli yıldız 11 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaptı.

PUAN REKORU KIRDI

Inter Miami, normal sezonu 34 maç sonunda 74 puanla ilk sırada tamamladı. Aynı zamanda Inter Miami, 74 puan toplayarak bir MLS sezonunda en fazla puan toplayan takım rekorunu kırdı. New England Revolution ise 31 puanla 14. sırada yer aldı.