Lionel Messi için şoke eden yasak! Stadyuma alınmayacak

12 Kasım 2024 19:40 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 20:14

Arjantin'in dünya kupası elemelerinde Paraguay deplasmanında oynayacağı maçı öncesi şoke eden bir karar alındı. Ev sahibi ülke, Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye yasak getirdi.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin'in kaptanı Lionel Messi için şaşırtan bir karar çıktı. 2026 Dünya Kupası elemelerinde Arjantin'i konuk edecek olan Paraguay'a ev sahibi ülkenin futbol federasyonunun uygulayacağı yasak gündeme oturdu.

Rakibin yıldızı Lionel Messi'nin Paraguay'daki hayranlarından endişe duyan Paraguay Futbol Federasyonu, tribüne Arjantinli yıldızın formasıyla girmeyi yasakladı.

VINICIUS JUNIOR DA YASAKLANMIŞTI

Yazılı olmayan bir şekilde uygulanan bu karar, Paraguay tarafından Brezilya ile oynanan maçta da Vinicius Junior'a karşı uygulanmıştı.

Paraguay için sıralamada kritik önem taşıyan maçta Messi hayranlarının tribünde çoğunluğu ele geçirmesini istemeyen federasyon, stada Messi ve Arjantin formalarıyla girişe izin verilmeyeceğini açıkladı.

"PARAGUAY'DA MESSI KARŞITI YASA"

Diario AS'ta yer alan "Paraguay'da Messi karşıtı yasa" başlıklı haber, kısa süre içerisinde dünya çapında ses getirdi.

Aktarılan bilgilere göre Messi'nin Arjantin Milli Takımı, Barcelona veya Inter Miami formalarını üzerinde taşıyan taraftarlar stadyuma alınmayacak.