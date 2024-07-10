Arjantin, Kanada'yı 2-0 yenerek finale çıktı: Lionel Messi tarihe geçti!

10 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:49

Bu yıl 48. düzenlenen2024 Kupa Amerika'da yarı finalde, Arjantin ile Kanada karşılaştı.

2022 Dünya Kupası'nı da kazanan ve FIFA dünya sıralamasında ilk sırada olan Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti.

Tangocuların golleri 22. dakikada Julian Alvarez ve 51. dakikada Lionel Messi'den geldi.

LİONEL MESSİ'DEN 7. FİNAL

Finalde mücadele edecek son dünya şampiyonu Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, 7 final oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

ARJANTİN RAKİBİNİ BEKLİYOR

11 Temmuz Perşembe gecesi 03.00'de Uruguay ile Kolombiya arasında oynanacak karşılaşmanın galibi, 15 Temmuz'da Arjantin ile finalde karşı karşıya gelecek.