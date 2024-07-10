Arjantin, Kanada'yı 2-0 yenerek finale çıktı: Lionel Messi tarihe geçti!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:49
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da yarı final maçında Kanada'yı 2-0 yenen Arjantin finale yükseldi.
Bu yıl 48. düzenlenen2024 Kupa Amerika'da yarı finalde, Arjantin ile Kanada karşılaştı.
2022 Dünya Kupası'nı da kazanan ve FIFA dünya sıralamasında ilk sırada olan Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti.
Tangocuların golleri 22. dakikada Julian Alvarez ve 51. dakikada Lionel Messi'den geldi.
LİONEL MESSİ'DEN 7. FİNAL
Finalde mücadele edecek son dünya şampiyonu Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, 7 final oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.
ARJANTİN RAKİBİNİ BEKLİYOR
11 Temmuz Perşembe gecesi 03.00'de Uruguay ile Kolombiya arasında oynanacak karşılaşmanın galibi, 15 Temmuz'da Arjantin ile finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: tgrthaber.com