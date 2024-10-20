Liverpool, Chelsea engeline takılmadı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 22:02 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:03
Premier Lig'in 8'inci haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
Liverpool, Premier Lig'in 8'inci haftasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Chelsea karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Liverpool'un gollerini 29'uncu dakikada penaltıdan Mohamed Salah ile 51'inci dakikada Curtis Jones kaydetti. Chelsea'de fileleri 48'inci dakikada Nicolas Jackson havalandırdı.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 21'e yükseltti. Chelsea ise 14 puanda kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com
Liverpool yine iyi bir maç çıkardırmış yaa , Chelsea biraz zorlanıyormuş