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Liverpool, Chelsea engeline takılmadı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 22:02 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:03
Liverpool, Chelsea engeline takılmadı!

Premier Lig'in 8'inci haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Liverpool​, Premier Lig​'in 8'inci haftasında Chelsea​ ile karşı karşıya geldi. Liverpool, Chelsea karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool'un gollerini 29'uncu dakikada penaltıdan Mohamed Salah​ ile 51'inci dakikada Curtis Jones kaydetti. Chelsea'de fileleri 48'inci dakikada Nicolas Jackson havalandırdı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 21'e yükseltti. Chelsea ise 14 puanda kaldı.

Kaynak: tgrthaber.com
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Fırat20 Ekim 2024 22:08

Liverpool yine iyi bir maç çıkardırmış yaa , Chelsea biraz zorlanıyormuş

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