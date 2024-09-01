Liverpool ezeli rakibi Manchester United'ı 3 golle yendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 20:39 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 20:49
Premier Lig maçında karşı karşıya gelen Liverpool ve Manchester United maçında gülen taraf Arne Slot'un öğrencileri oldu.
Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında oynanan derbide Manchester United ile Liverpool Old Trafford'da karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan maçta konuk takım Liverpool, Diaz(2) ve Salah'ın attığı gollerle 3-0 kazanarak 3 puanı aldı.
SALAH MAÇA DAMGA VURDU
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah karşılaşmaya 1 gol atıp 2 asist üreterek damga vurdu.
Kaynak: tgrthaber.com