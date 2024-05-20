Liverpool, Jurgen Klopp'un boşluğunu Arne Slot ile doldurdu
Editör: Eyüp Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 19:09 - Güncelleme : 20 May 2024 19:23
Liverpool, Alman teknik direktör Jürgen Klopp'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Arne Slot'u getirdi.
Liverpool, Arne Slot'un çalışma iznini aldığını ve gelecek sezon takımı çalıştıracağını duyurdu.
Arne Slot bu sezon Feyenoord'da 47 maça çıktı. Hollandalı teknik adam Arne Slot'un öğrencileri bu müsabakaların 32'sini kazanırken, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
HOLLANDA'DA İKİ KUPASI VAR
Zwolle altyapısında menajerliğe başlayan Slot daha sonra Cambuur ve AZ Alkmaar'ı çalıştırdı. Arne Slot, Feyenoord döneminde 1 Eredivisie ve 1 Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr