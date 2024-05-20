Liverpool, Jurgen Klopp'un boşluğunu Arne Slot ile doldurdu

20 May 2024 19:09 - Güncelleme : 20 May 2024 19:23

Liverpool, Arne Slot'un çalışma iznini aldığını ve gelecek sezon takımı çalıştıracağını duyurdu.

Arne Slot bu sezon Feyenoord'da 47 maça çıktı. Hollandalı teknik adam Arne Slot'un öğrencileri bu müsabakaların 32'sini kazanırken, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

HOLLANDA'DA İKİ KUPASI VAR

Zwolle altyapısında menajerliğe başlayan Slot daha sonra Cambuur ve AZ Alkmaar'ı çalıştırdı. Arne Slot, Feyenoord döneminde 1 Eredivisie ve 1 Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.