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Liverpool milli yıldızın peşinde! Son maçını tribünden izlediler

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Record
28 Ekim 2024 09:37 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:45
Liverpool milli yıldızın peşinde! Son maçını tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Portekiz ekibi Benfica'yı sırtlayan Orkun Kökçü'ye Liverpool talip oldu. İngliz devinin temsilcileri, Rio Ave maçını da tribünden izlediler.  

Portekiz ekibi Benfica​'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü başarılı performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 10 numara pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki futbolcuya Premier Lig​ devi talip oldu. 

Liverpool milli yıldızın peşinde! Son maçını tribünden izlediler - 1. Resim

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇINI İZLEDİLER

Portekiz gazetesi Record'da yer alan habere göre, İngiliz devi Liverpool​'un scout ekibi (futbolcu izleme ekibi) çarşamba günü Şampiyonlar Ligi​'nde oynanan Feyenoord maçının ardından Benfica'nın ligde Rio Ave ile oynadığı ve 5-0 kazandığı maçı da tribünden izledi. Liverpool temsilcilerinin Kökçü hakkında kapsamlı bir rapor hazırladığı ve kısa süre içinde transfer için temaslara başlayacağı belirtildi.

Liverpool milli yıldızın peşinde! Son maçını tribünden izlediler - 2. Resim

BABASI SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Feyenoord maçı öncesi Hollanda basınından ESPN'e konuşan oyuncunun babası Halis Kökçü, oğlunun "Benfica'ya odaklanması" gerektiğini belirtmiş ancak transfere açık kapı bırakmıştı. Orkun bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gol atıp, 3 de asist yaptı. Galatasaray'dan Portekiz ekibine transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile bu sezon iyi bir ikili oluşturan Orkun Kökçü'nün Avrupa'nın diğer liglerinden de birçok önemli kulübün radarında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Record
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