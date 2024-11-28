Liverpool, Real Madrid'i 2-0'la geçti, Arda Güler kariyerinde bir ilki yaşadı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

28 Kasım 2024 02:25 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 02:26

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Liverpool sahasında Real Madrid'i konuk etti. Arda Güler'in ilk kez 11'de başladığı mücadelede Real Madrid, deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. Milli yıldızımız, Liverpool karşısında Şampiyonlar Ligi maçına 11'de çıkarak kariyerinde bir ilki yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Liverpool​, Arda Güler​'in forma giydiği maçta Real Madrid​'i 2-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. İngiliz ekibinin gollerini gollerini 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada Cody Gakpo atarken, Real Madrid'de Kylian Mbappe Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltı kaçırdı. KARİYERİNDE BİR İLK Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi. 57 dakika sahada kalan milli yıldız yerini Lucas Vazguez'e bıraktı. 19 yaşındaki Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış oldu. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, 1-0 geriye düştüğü maçta Monaco'yu 3-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: Sturm Graz - Girona: 1-0

Kızılyıldız - Stuttgart: 5-1

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk: 3-2

Aston Villa - Juventus: 0-0

Monaco - Benfica: 2-3

Bologna - Lille: 1-2

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund: 0-3

Celtic - Club Brugge: 1-1

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