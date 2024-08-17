Liverpool yeni sezona 3 puan ile başladı!

17 Ağustos 2024 18:18 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 18:26

Liverpool, Premier Lig'e Ipswich Town galibiyeti ile resmen başladı.

Alman teknik adam Jurgen Kloop'un ayrılmasıyla takımın başına geçen Arne Slot, Liverpool ile ilk resmi maçına galibiyet ile başladı.

Portman Road Stadyumu'nda oynanan maçın 60. dakikasında Jota, Mohammed Salah'ın asistiyle attığı golle skoru 1-0'a getirmeyi başardı. 65. dakikada ise Mohammed Salah sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Maçta başka gol olmadı ve Liverpool lige 3 puan ile başlamış oldu.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Ayrıca Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, İngiltere Premier Lig'in açılış maçlarının tamamında skor katkısı (9 gol, 5 asist) verdi ve lig tarihinin ilk hafta maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu.