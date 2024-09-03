Luis Suarez'den sürpriz karar: Veda kararını gözyaşlarıyla duyurdu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:44
37 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız golcü Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı'na veda etti.
ABD'de Inter Miami forması giyen Luis Suarez, radikal bir karara imza attı. 37 yaşındaki santrfor, Uruguay Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını açıkladı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Luis Suarez, düzenlediği basın toplantısıyla bu kararını kamuoyu ile paylaştı.
Yıldız futbolcu, duygusal anların yaşandığı basın toplantısında kararını açıkladığı sırada gözyaşlarını tutamadı.
142 MAÇTA 69 GOL ATTI
Luis Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda 142 müsabakada süre aldı ve 69 gol sevinci yaşadı.
Nacional altyapısında futbola başlayan Luis Suarez daha sonra Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid, Gremio ve Inter Miami formaları giydi.
Kaynak: tgrthaber.com