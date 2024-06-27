Maç sonu kavga çıkaran Çekyalı oyuncudan skandal sözler: "Türkleri zehirlemek istedim!"

27 Haziran 2024 11:54 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:55

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek 6 puanla grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

Bizim Çocuklar, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşirken Çekya ise 1 puanla Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti.

GERGİN MAÇTA KARTLAR HAVADA UÇUŞTU!

İkili mücadelelerin yüksek olduğu maç oldukça sert geçti. Hakemin kartlar konusunda elini korkak alıştırmadığı maçta toplamda 17 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıktı.

Milli Takımımız 17 sarı kartın 11'ini görürken Çekya'da biri maç sonu olmak üzere iki isim kırmızı kart gördü.

ÇEKYALILAR YENİLGİYİ HAZMEDEMEDİ!

Kartların hava uçuştuğu 90 dakikalık gerilim maçın bitiş düdüğünün ardından tavan yaptı. Mağlubiyeti hazmedemeyen Çekyalı Thomas Chory adeta çılgına dönerek milli futbolcularımıza saldırdı.

Çekyalı futbolcu önce Ferdi Kadıoğlu'nun üzerine yürürken, yardımcı antrenör Selçuk Şahin araya girdi. Bu esnada Chory'yi iterek tepki gösteren genç yıldızımız Arda Güler sarı kart gördü.

PROVOKATÖR CHORY KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Çekyalı futbolcu Chory daha sonra Orkun'a saldırınca direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Sahada çirkinleşen bir diğer isim Çekya kaptanı Tomas Soucek de olayların ardından sarı kart gördü.

CHORY'DEN OLAY SÖZLER: "TÜRKLERİ ZEHİRLEMEK İSTEDİM!"

Maç sonu olayların fitilini ateşleyen isim olan Thomas Chory, Çekya basınına olay açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile kavga eden ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin ve ortamı germesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak ve Türkleri onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum." sözleriyle açıkladı.