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Maçın bitiş düdüğü çaldı, Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
17 Kasım 2024 01:45 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 02:20
Maçın bitiş düdüğü çaldı, Arda Güler&#039;in görüntüsü gündem oldu!

A Milli Takım'ın Galler'le golsüz berabere kaldığı UEFA Uluslar B Ligi maçının ardından Real Madrid forması giyen yıldız isim Arda Güler'in üzgün görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Takım​, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Galler’i konuk etti.

Mücadelede gol sesi çıkmadı. Milliler, 88. dakikada Yunus Akgün​'ün ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu​, 89. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli Takım bu sonuçla puanını 11 yaptı. Galler​ ise puanını 9 yaptı.

ARDA'NIN ÜZGÜN HALLERİ GÜNDEM OLDU

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından ise ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Maçın bitiş düdüğü çaldı, Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu! - 1. Resim

Kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren ve bu sezon istediği forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler​'in üzgün anları kameraya yansıdı.

Maçın bitiş düdüğü çaldı, Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu! - 2. Resim

19 yaşındaki genç yıldız, dakikalar 86'yı gösterdiğinde yerini Kaan Ayhan'a bırakarak kenara gelmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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