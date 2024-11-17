Maçın bitiş düdüğü çaldı, Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu!

17 Kasım 2024 01:45 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 02:20

A Milli Takım'ın Galler'le golsüz berabere kaldığı UEFA Uluslar B Ligi maçının ardından Real Madrid forması giyen yıldız isim Arda Güler'in üzgün görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Takım​, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Galler’i konuk etti.

Mücadelede gol sesi çıkmadı. Milliler, 88. dakikada Yunus Akgün​'ün ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu​, 89. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli Takım bu sonuçla puanını 11 yaptı. Galler​ ise puanını 9 yaptı.

ARDA'NIN ÜZGÜN HALLERİ GÜNDEM OLDU

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından ise ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren ve bu sezon istediği forma şansını bir türlü bulamayan Arda Güler​'in üzgün anları kameraya yansıdı.

19 yaşındaki genç yıldız, dakikalar 86'yı gösterdiğinde yerini Kaan Ayhan'a bırakarak kenara gelmişti.