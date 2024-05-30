Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a çok sert tepki!

30 May 2024 10:39 - Güncelleme : 30 May 2024 10:48

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım'ın listesinde bulunan Mahmut Uslu, burada Okan Buruk'a yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

"O KÜFÜRLÜ ŞARKIYI SENEYE YALATACAĞIZ!"

Mahmut Uslu, Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'u işaret ederek, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi ama o yanlış yollara girdi." şeklinde konuştu.