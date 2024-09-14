Manchester City için büyük tehlike: Küme düşebilirler!

14 Eylül 2024 11:08 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:16

Finansal Fair-Play’e uymadığı iddiasıyla hakkında 115 suçlama bulunan Manchester City’nin davası, pazartesi başlayacak. Premier Lig’e ve dünya futboluna damga vuran Guardiola'nın City'si suçlu bulunursa, puan silme ya da küme düşürülme cezası ile karşı karşıya kalacak. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de uzun süredir büyük bir hegemonya kuran ve son 4 sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Manchester City ile ilgili mahkemede görülecek dava, pazartesi günü başlayacak.

City’nin 115 kez mali kuralları ihlal etmekle suçlandığı davadan çıkacak sonuç, kulübün başına büyük işler açabilir.

"BİLGİ SAKLAMAK, KAYNAĞI GİZLEMEK..."

Mavi-beyazlıların, 2009’dan başlayarak 9 yıllık süreçte finansal anlamda birçok olumsuz harekette bulundukları iddia ediliyor. Söz konusu suçlamalarda oyuncu maaşları ve menajer ücretleri hakkında bilgi saklamak, gelirlerin gerçek kaynağını gizlemek, sponsor gelirleri hesaplamaları, mali bilgi ile doğru mali raporların düzenlenmemesi gibi maddeler yer alıyor.

MANCHESTER CİTY KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!

Eğer Manchester City, söz konusu iddialardan suçlu bulunursa; puan silme ya da küme düşürülme cezası alabileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili konuşan İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, “Birçok Premier Lig kulübüyle görüştüm. Davayı yakından takip edeceklerini ve City’nin, Finansal-Fair Play kurallarına uymadığı için yaptırıma tabi tutulması gerektiğini düşünüyorlar” açıklamasını yaptı.