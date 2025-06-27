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 | Yusuf Özgür Bülbül

Manchester City Juventus'u 5-2 devirerek gruptan lider çıktı!

Manchester City, Juventus'u 5-2 yendi ve lider olarak gruptan çıktı. Juventus ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Erling Haaland, profesyonel kariyerindeki 300. golünü attı, Kenan Yıldız asist yaptı. İşte detaylar...

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Manchester City Juventus'u 5-2 devirerek gruptan lider çıktı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 00:22

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan G Grubu'nda oynanan karşılaşmalarla devam etti. Günün önemli müsabakasında Juventus ile Manchester City karşı karşıya geldi. Müsabakaya iki takım da hızlı başlarken, Manchester City'nin 9. dakikada Jeremy Doku'nun attığı gole, Juventus 11. dakikada Teun Koopmeiners ile karşılık verdi. Mücadelenin 26. dakikasında Pierre Kalulu'nun kendi kalesine attığı golle İngiliz ekibi 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Manchester City, 52. dakikada Erling Haaland, 69. dakikada Philip Foden ve 75. dakikada da Savinho'nun kaydettiği gollerle skoru 5-1 yaptı. Daha sonra İtalyan takımı, 84. dakikada Dusan Vlahovic ile skoru 5-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester temsilcisi sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Manchester City Juventus'u 5-2 devirerek gruptan lider çıktı!

KENAN YILDIZ'DAN ASİST

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, yedek başladığı maçta 57. dakikada Teun Koopmeiners'in yerine oyuna dahil oldu. Kenan, 84. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golde de asist yaptı.

ERLİNG HAALAND, 300. GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland, kariyerinde önemli anı yaşadı. Maça yedek başlayan ve 46. dakikada Omar Marmoush'un yerine giren Haaland, Juventus karşısında attığı golle profesyonel kariyerindeki 300. gol sevincini yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da gol sayısını 2'ye çıkardı.

Manchester City Juventus'u 5-2 devirerek gruptan lider çıktı!


Grubu diğer mücadelesinde ise Al Ain, 1-0 geriye düşmesine rağmen Wydad Casablanca'yı 2-1'lik skorla yendi.
Bu sonuçların ardından Manchester City, 9 puanla lider olarak son 16 turuna yükselirken, Juventus da 6 puanla gruptan ikinci çıktı. Al Ain 3 puanla üçüncü olurken, Wydad Casablanca ise puan alamadan turnuvayı tamamladı.

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#manchester city
#kenan yıldız
#juventus
#Erling Haaland
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Futbol
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