Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Manchester City üç puanı 90+5'te kaptı!

Manchester City üç puanı 90+5'te kaptı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 19:44 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 19:52
Manchester City üç puanı 90+5&#039;te kaptı!

Manchester City, Premier Lig'in 8'inci haftasında Wolverhampton'ı 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Premier Lig​'in 8. haftasında Wolverhampton​ ile Manchester City​, Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımı, Jörgen Strand Larsen'in 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester ekibi ise 33. dakikada Josko Gvardiol ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ve rakip kalede gol arayan Manchester City, 90+5. dakikada 2-1 öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen John Stones'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 3 puanı getiren isim oldu.

Bu maçla zirve yarışını sürdüren Pep Guardiola'nın öğrencileri puanını 20 yaptı. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Wolverhampton ise 1 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, Southampton'ı konuk edecek. Wolverhampton ise deplasmanda Brighton & Hove Albion ile oynayacak.

Kaynak: tgrthaber.com
manchester cityWolverhamptonpremier lig

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...