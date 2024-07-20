Manchester United, Matthijs de Ligt transferi için beklemede!

20 Temmuz 2024 22:19 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 22:22

Manchester United, Bayern Münih forması giyen Matthijs de Ligt transferi için beklemeye geçtiği iddia edildi.

Sky'da yer alan habere göre, Alman devi Bayern Münih, 24 yaşındaki stoperi için 50 milyon euro'nun yanında bonuslar istiyor. Manchester United, Hollandalı stoper için bu rakamları ödemek istemediği için şimdilik bu transferde beklemeye geçti.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Matthijs de Ligt için, "Elbette onu iyi tanıyorum, bunu inkar etmeyeceğim. İki yıl önce de onu almak istemiştim ama Bayern Münih ile görüşmeleri ileri düzeydeydi. Bu süreçte ise onun ismi özellikle benden dolayı ortaya çıkmadı. De Ligt'in gelip gelmeyeceğini bekleyip görmek zorundayız." diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 65 milyon euo olarak gösterilen 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

MÜNİH KARNESİ

2022 yaz transfer döneminden bu yana Bayern Münih forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt, Alman takımında çıktığı 73 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.