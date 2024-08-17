Manchester United, Premier Lig'e 3 puanla başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 00:01 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 00:07
İngiltere Premier Lig resmen başladı. Açılış maçında Manchester United evinde Fulham'ı 1-0 yenerek 3 puanı aldı.
Premier Lig'in ilk hafta açılış maçında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Manchester United'ın golünü 87. dakikada yeni transferi Joshua Zirkzee kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United sezona 3 puanla başladı. Fulham ise ilk haftayı puansız kapadı.
Kaynak: tgrthaber.com