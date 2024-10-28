Manchester United'da Erik ten Hag ile yollar ayrıldı

28 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:17

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı. Takımın başına geçici olarak Ruud van Nistelrooy getirildi.

Manchester United​'da ligde ve Avrupa'daki kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Erik ten Hag​'a kesildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollandalı çalıştırıcının görevine son verildi. Takımın başına geçici olarak Ruud van Nistelrooy getirildi.

AVRUPA'DA HENÜZ GALİBİYETİ YOKTU

Premier Lig​'de 14 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Manchester United, sıralamada 14. sırada yer alıyor.

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar henüz galibiyet alamadığı Avrupa Ligi'nde 3 beraberlik yaşarken, 3 puanla 21. sırada bulunuyor.

Erik ten Hag, iki buçuk yıllık görev süresinin ardından Old Trafford'dan ayrılırken son maçına Pazar günü West Ham United karşısında çıkmıştı. Manchester United sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

YÖNETİMİNDE 128 RESMİ MAÇA ÇIKILDI

Erik ten Hag yönetiminde 128 resmi maça çıkan Manchester United, bu mücadelelerde 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Erik ten Hag, Manchester United erkek birinci takım menajerliği görevinden ayrıldı. 2022 Nisan ayında göreve gelen Erik, 2023'te Carabao Kupası'nı ve 2024'te FA Kupası'nı kazanarak kulübü iki yerel kupaya taşıdı. Erik'e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve kendisine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ruud van Nistelrooy, teknik direktör arayış sürecinde mevcut koçluk ekibi tarafından desteklenen geçici başantrenör olarak takımın başına geçecek."