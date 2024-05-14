Manchester United'da Raphael Varane dönemi sona eriyor!

14 May 2024 17:23 - Güncelleme : 14 May 2024 17:24

Manchester United'da bir dönem sona eriyor.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMAYACAK

Kulüpten yapılan paylaşımda, kontratı sezon sonunda bitecek Raphael Varane ile yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.

Real Madrid'den 2021'de Manchester United'a imza atan 31 yaşındaki stoper, 3 sezondur Premier Lig ekibinde forma giyiyordu.

93 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021'de Manchester United'a transfer olan Raphael Varane, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçırdı.

İngiliz ekibinde 93 maçta süre alan tecrübeli savunmacı 2 gol ve 1 asist kaydetti.

1 KUPA KAZANDI

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Varane, Manchester United ile İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Manchester United'ın paylaşımı: