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Manchester United'ta Ruben Amorim dönemi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 17:42 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:51
Manchester United&#039;ta Ruben Amorim dönemi!

Premier Lig devi Manchester United, takımın başına Portekizli genç teknik adam Ruben Amorim'in getirildiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'da teknik direktörlük görevine Portekizli genç teknik adam Ruben Amorim getirildi.

Kulübün yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki menajer 2027 Haziran'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Kontratta 1 yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu bildirildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Portekizli teknik adamın 11 Kasım Pazartesi günü görevine başlayacağı belirtilirken İngiliz takımının Amorim'in sözleşmesinin feshi için Sporting Lizbon'a yaklaşık 10 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

Manchester United, Ruben Amorimi resmen duyurdu

VAN NİSTELROOY İLE DEVAM KARARI

Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag'ın yardımcılığını üstlenen ve Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen Ruud van Nistelrooy'un, Ruben Amorim'in ekibinde yer alacağı kaydedildi.

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KARİYER PERFORMANSI

Taktik becerisi ve genç oyuncularla kurduğu uyumla dikkati çeken Amorim, 2020 Mart'tan bu yana görev yaptığı Sporting Lizbon'da 2'şer kez lig ve Portekiz Kupası ile bir defa Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Portekizli teknik adam, "Kırmızı Şeytanlar"ın başında ilk maçına 24 Kasım'da Ipswich Town karşısında çıkacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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